Біткоін обвалився після введення криптовалюти у Сальвадорі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Біткоін за останню добу, після визнання Сальвадором криптоактивів як законного платіжного засобу, впав на 11,1%, що стало найбільшим падінням з 2 червня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Деталі
Як повідомляється, біткоін зазнав своїх найважчих втрат за останні 2,5 місяці. Біткоін торгується на рівні 46 560 доларів, після торгівлі напередодні, коли він досяг майже чотиримісячного максимуму в 52 956 доларів, перш ніж обвалився на 11,1%, що стало найбільшим падінням з 2 червня.
Відомо, що аналітики зазначають, що різке падіння частково пов’язано з тим, що інвестори, які купили на чутках про крок Сальвадора, тепер продають за фактом.
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“Я думаю, що напередодні цієї події (в Сальвадорі) виникло деяке очікування, подібне до того, що ми бачили перед лістингом Coinbase на Nasdaq”, — заявив Хенрік Андерссон, головний інвестиційний директор Apollo Capital, фонду криптоактивів в Мельбурні, Австралія.
Повідомляється, що у якийсь момент у вівторок цифрова валюта впала на 18,6%, викликавши втрати на ринку на 180 мільярдів доларів.
Додамо
Президент Сальвадору Найіб Букела заявив, що у вівторок його уряд закупив додатково 150 біткойнів на суму близько 7 млн доларів. “Це підкреслило складність спроб захистити цінність біткойнов як власної валюти, — заявила Нана Оцукі, головний економіст Monex Securities. — Покупки, схоже, не допомогли зупинити його падіння”.
Що було раніше?
У Сальвадорі набрав чинності закон про визнання біткоіна платіжним засобом.
Букела підкреслив, що найближчим часом брокери закуплять ще більше біткоінів.
“Сальвадор купив 200 нових монет. Тепер ми тримаємо 400 біткоінів”, — написав Букела в своєму Twitter.
На початку вересня Фінансова комісія Законодавчих зборів Сальвадора затвердила трастовий фонд у розмірі 150 млн доларів для підтримки плану по легалізації біткоіна. Кошти з нового фонду будуть направлені в тому числі на виплату бонусів в розмірі 30 доларів в біткоінах, які громадяни країни отримають при активації державного кріптовалютного гаманця Chiva.