У Сальвадорі набрав чинності закон про визнання біткоіна платіжним засобом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент Сальвадору Найбі Букела оголосив про купівлю владою країни 400 біткоінів. Перша транзакція в 200 біткоінів була здійснена вчора, 6 вересня, напередодні вступу в силу закону про легалізацію криптовалюти, пише УНН.
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Букела підкреслив, що найближчим часом брокери закуплять ще більше біткоінів.
“Сальвадор купив 200 нових монет. Тепер ми тримаємо 400 біткоінів”, — написав Букела в своєму Twitter.
На початку вересня Фінансова комісія Законодавчих зборів Сальвадора затвердила трастовий фонд у розмірі 150 млн доларів для підтримки плану по легалізації біткоіна. Кошти з нового фонду будуть направлені в тому числі на виплату бонусів в розмірі 30 доларів в біткоінах, які громадяни країни отримають при активації державного кріптовалютного гаманця Chiva.
El Salvador has just bought it’s first 200 coins.
Our brokers will be buying a lot more as the deadline approaches. #BitcoinDay #BTC
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Влітку Сальвадор прийняв закон про визнання біткоіна офіційним платіжним засобом поряд з уже використовуваним в якості валюти цієї країни доларом США. З 7 вересня ціни в країні можуть встановлюватися в біткоінах, також у криптовалюті можна сплачувати податки. Обмін біткоіна не обкладається податком на приріст капіталу.