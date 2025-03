У Сальвадорі набрав чинності закон про визнання біткоіна платіжним засобом

Деталі

Букела підкреслив, що найближчим часом брокери закуплять ще більше біткоінів.

“Сальвадор купив 200 нових монет. Тепер ми тримаємо 400 біткоінів”, — написав Букела в своєму Twitter.

На початку вересня Фінансова комісія Законодавчих зборів Сальвадора затвердила трастовий фонд у розмірі 150 млн доларів для підтримки плану по легалізації біткоіна. Кошти з нового фонду будуть направлені в тому числі на виплату бонусів в розмірі 30 доларів в біткоінах, які громадяни країни отримають при активації державного кріптовалютного гаманця Chiva.

El Salvador has just bought it’s first 200 coins.



Our brokers will be buying a lot more as the deadline approaches. #BitcoinDay #BTC

— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 6, 2021

Раніше

Влітку Сальвадор прийняв закон про визнання біткоіна офіційним платіжним засобом поряд з уже використовуваним в якості валюти цієї країни доларом США. З 7 вересня ціни в країні можуть встановлюватися в біткоінах, також у криптовалюті можна сплачувати податки. Обмін біткоіна не обкладається податком на приріст капіталу.