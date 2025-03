В Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткоина платежным средством

Детали

Букеле подчеркнул, что в ближайшее время брокеры закупят еще больше биткоинов.

“Сальвадор купил 200 новых монет. Теперь мы держим 400 биткоинов”, — написал Букеле в своем Twitter.

В начале сентября Финансовая комиссия Законодательного собрания Сальвадора утвердила трастовый фонд в размере 150 млн долларов для поддержки плана по легализации биткоина. Средства из нового фонда будут направлены в том числе на выплату бонусов в размере 30 долларов в биткоинах, которые граждане страны получат при активации государственного криптовалютного кошелька Chiva.

El Salvador has just bought it’s first 200 coins.



Our brokers will be buying a lot more as the deadline approaches.#BitcoinDay #BTC

— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 6, 2021

Ранее

Летом Сальвадор принял закон о признании биткоина официальным платежным средством наряду с уже используемым в качестве валюты этой страны долларом США. С 7 сентября цены в стране могут устанавливаться в биткоинах, также в криптовалюте можно уплачивать налоги. Обмен биткоинов не облагается налогом на прирост капитала.