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Биткоины обвалился после введения криптовалюты в Сальвадоре

Биткоины обвалился после введения криптовалюты в Сальвадоре

Киев  •  УНН

 • 17654 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Биткоины за последние сутки, после признания Сальвадором криптоактивов как законного платежного средства, упал на 11,1%, что стало самым большим падением с 2 июня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщается, биткоин потерпел свои самые тяжелые потери за последние 2,5 месяца. Биткоин торгуется на уровне 46 560 долларов, после торговли накануне, когда он достиг почти четырехмесячного максимума в 52 956 долларов, прежде чем рухнул на 11,1%, что стало самым большим падением с 2 июня.

Известно, что аналитики отмечают, что резкое падение отчасти связано с тем, что инвесторы, которые купили на слухах о шаге Сальвадора, теперь продают по факту.

Цитата

“Я думаю, что накануне этого события (в Сальвадоре) возникло некоторое ожидания, подобное тому, что мы видели перед листингом Coinbase на Nasdaq”, — заявил Хенрик Андерссон, главный инвестиционный директор Apollo Capital, фонда криптоактивив в Мельбурне, Австралия.

Сообщается, что в какой-то момент во вторник цифровая валюта упала на 18,6%, вызвав потери на рынке на 180 миллионов долларов.

Добавим

Президент Сальвадора Найиб Букела заявил, что во вторник его правительство закупило дополнительно 150 биткоинов на сумму около 7 млн долларов. “Это подчеркнуло сложность попыток защитить ценность биткойнов как собственной валюты, — заявила Нана Оцуки, главный экономист Monex Securities. — Покупки, похоже, не помогли остановить его падение”.

Что было раньше?

В Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткоина платежным средством.

Букела подчеркнул, что в ближайшее время брокеры закупят еще больше биткоинов.

“Сальвадор купил 200 новых монет. Теперь мы держим 400 биткоинов”, — написал Букела в своем Twitter.

В начале сентября Финансовая комиссия Законодательного собрания Сальвадора утвердила трастовый фонд в размере 150 млн долларов для поддержки плана по легализации биткоинов. Средства из нового фонда будут направлены в том числе на выплату бонусов в размере 30 долларов в биткоины, которые граждане страны получат при активации государственного криптовалютного кошелька Chiva.

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