Биткоины обвалился после введения криптовалюты в Сальвадоре

Детали

Как сообщается, биткоин потерпел свои самые тяжелые потери за последние 2,5 месяца. Биткоин торгуется на уровне 46 560 долларов, после торговли накануне, когда он достиг почти четырехмесячного максимума в 52 956 долларов, прежде чем рухнул на 11,1%, что стало самым большим падением с 2 июня.

Известно, что аналитики отмечают, что резкое падение отчасти связано с тем, что инвесторы, которые купили на слухах о шаге Сальвадора, теперь продают по факту.

Цитата

“Я думаю, что накануне этого события (в Сальвадоре) возникло некоторое ожидания, подобное тому, что мы видели перед листингом Coinbase на Nasdaq”, — заявил Хенрик Андерссон, главный инвестиционный директор Apollo Capital, фонда криптоактивив в Мельбурне, Австралия.

Сообщается, что в какой-то момент во вторник цифровая валюта упала на 18,6%, вызвав потери на рынке на 180 миллионов долларов.

Добавим

Президент Сальвадора Найиб Букела заявил, что во вторник его правительство закупило дополнительно 150 биткоинов на сумму около 7 млн долларов. “Это подчеркнуло сложность попыток защитить ценность биткойнов как собственной валюты, — заявила Нана Оцуки, главный экономист Monex Securities. — Покупки, похоже, не помогли остановить его падение”.

Что было раньше?

В Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткоина платежным средством.

Букела подчеркнул, что в ближайшее время брокеры закупят еще больше биткоинов.

“Сальвадор купил 200 новых монет. Теперь мы держим 400 биткоинов”, — написал Букела в своем Twitter.

В начале сентября Финансовая комиссия Законодательного собрания Сальвадора утвердила трастовый фонд в размере 150 млн долларов для поддержки плана по легализации биткоинов. Средства из нового фонда будут направлены в том числе на выплату бонусов в размере 30 долларов в биткоины, которые граждане страны получат при активации государственного криптовалютного кошелька Chiva.