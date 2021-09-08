Адміністрація Байдена доручила політику щодо України кар’єрній дипломатці: хто вона

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Данніган з 2014 до 2017 року обіймала посаду заступника секретаря з питань енергетичної дипломатії в Бюро енергетичних ресурсів Державного департаменту. Тепер вона сприятиме формуванню політики щодо України, Білорусі та Молдови, а також Польщі, Угорщини та Чехії, повідомили виданню власні джерела.

Повідомляється, що останні три роки чиновниця працювала в посольстві США у Відні, спочатку на посаді заступника голови місії, а останнім часом — повіреного у справах в Австрії.

Нову посаду вона обійняла 7 вересня.

Данніган була гучним критиком планів Росії побудувати газопровід “Північний потік-2” до Німеччини по дну Балтійського моря, що позбавить Україну близько 2 мільярдів доларів на рік, пишуть журналісти.

Додамо

Адміністрація Байдена та Німеччина досягли у липні домовленостей, які мають на меті допомогти Україні подолати економічні наслідки, пов’язані з завершенням будівництва “Північного потоку-2”.

Раніше УНН повідомляв, що Джо Байден призначив запеклого противника “Північного потоку-2” Амоса Хохштейна спецпредставником Держдепартаменту з питань енергетики.



Разом із тим, за словами заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента, Сполучені Штати не планують призначати окремого спеціального представника від Державного департаменту з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.