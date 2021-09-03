У США не планують призначати спецпредставника по Донбасу - Кент

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"Я не чекаю нового спеціального представника від США, але у нас є новий старший радник з питань енергетичної безпеки", - заявив Кент.

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У той же час, він додав, що Вашингтон продовжить протидіяти Росії, в тому числі в питанні використання країною-агресором енергоносіїв як зброї.

За словами Кента, протидія створенню Росією зброї з "Північного потоку-2" є одним із зобов'язань США перед Україною. Саме тому США продовжить тісно співпрацювати з Україною і Німеччиною, "щоб Росія не могла використовувати енергію як зброю".

Нагадаємо

У 2019 повідомлялося, що посаду спеціального посланника США по Україні, раніше займану Куртом Волкером, який пішов у відставку під час розслідування у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, хотіли скасувати.

У 2020 році Офіс президента Володимира Зеленського повідомляв про намір відновити посаду спецпредставника Держдепартаменту з питань України, що дозволило б США краще розуміти, як проходить процес мирних переговорів.

Тим часом, в ТКГ заявили, що участь США в Нормандському форматі, що могло б зміцнити переговори, малореалістична.