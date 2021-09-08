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Голубовська: поставлені США в Україну ліки від COVID-19 неефективні проти штаму "Дельта"

Голубовська: поставлені США в Україну ліки від COVID-19 неефективні проти штаму "Дельта"

Київ • УНН

 • 196599 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Bamlanivimab і Etesevimab неефективні проти штамів коронавірусу, що викликають занепокоєння, у тому числі і проти варіанту "Дельта", що циркулює в Україні. Окрім того, поставлені США в Україні препарати мають низку особливостей застосування, важкореалізованих в українських реаліях. Про це в коментарі УНН розповіла головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська.

Цитата:

"Найголовніше, що я хочу сказати, що ось ці моноклональні антитіла практично не працюють на штами, що викликають занепокоєння. Тому, за останніми рекомендаціями США, їх Інститут національного здоров'я - вони не рекомендують використовувати Bamlanivimab, оскільки в США циркулюють такі штами, а це і штам "Дельта". Ось тому виникає велике питання у застосуванні. І ми вже повинні звикнути, звикаємо до цього, що нам дають те, що іншим вже не треба", - пояснила лікар.

Голубовська не вважає дані препарати панацеєю.

"Хочу сказати перше, що жодної панацеї, жодних диво-ліків для лікування від коронавірусної інфекції в світі, на жаль, немає. Друге, усі ці препарати повинні бути використані на амбулаторному етапі. Це найважливіше і найбільш принципове, що треба розуміти. Якщо ці препарати призначати пацієнтам у пізню стадію хвороби, починаючи з другого тижня в імунопатологічну фазу, найтяжчу, то тим самим можна навпаки посилити тяжкість перебігу захворювання", - пояснила Голубовська.

Вона уточнила, що ці препарати показані пацієнтам з легким та середнім перебігом хвороби на початкових етапах, при підозрах, що стан пацієнта в подальшому може погіршиться.

"Тобто, лікар повинен визначати рівень ризику і вчасно втручатися, буквально через кілька днів від початку захворювання. Це найважливіше, інакше хворому можна навіть нашкодити", - підкреслила лікар.

За словами Голубовської, реалізувати це в українських реаліях досить складно, особливо зважаючи, що поставлено препарати, які вводяться внутрішньовенно. Окрім того, Bamlanivimab - імунобіологічний препарат, що вимагає особливих умов зберігання. Медик зазначила, що важливо також створити умови для оперативної реакції на можливе виникнення алергічних реакцій - надання невідкладної медичної допомоги.

Голубовська зазначила, що в США були створені спеціальні пункти для введення цих препаратів амбулаторним хворим.

"У США організовували пункти, там були черги на введення цих препаратів. Усе буде залежати від організації", - пояснила лікар.

Контекст

5 вересня посольство США в Україні повідомило про прибуття в Україну партії медичних препаратів на загальну суму 20 млн доларів. Вантаж складався з 60 тис. флаконів "інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab і Etesevimab". Ліки повинні бути розподілені між лікарнями по всій Україні.

Водночас, Управління з продовольства і медикаментів США в червні 2021-го призупинило поширення для використання при лікуванні COVID-19 препаратів Bamlanivimab і Etesevimab.

США призупинили використання цих препаратів 25 червня 2021-го. До цього поєднання препаратів було рекомендовано для використання у людей з середньою тяжкістю перебігу хвороби, у яких був ризик погіршення їхнього стану.

"Наразі не рекомендується використовувати Bamlanivimab і Etesevimab, оскільки в Сполучених Штатах циркулюють варіанти (VoC), що викликають занепокоєння, які знижують сприйнятливість до обох агентів", - йдеться у рекомендаціях з лікування COVID-19, виданих FDA наприкінці серпня цього року.

До варіантів COVID-19, що викликають занепокоєння, належить і штам "Дельта".

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