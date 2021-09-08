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Голубовская: поставленные США в Украину лекарства от COVID-19 неэффективны против штамма "Дельта"

Голубовская: поставленные США в Украину лекарства от COVID-19 неэффективны против штамма "Дельта"

Киев  •  УНН

 • 196593 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Bamlanivimab и Etesevimab неэффективны против штаммов коронавируса, вызывающих обеспокоенность, в том числе и против варианта "Дельта", циркулирующего в Украине. Кроме того, поставленные США в Украину препараты имеют ряд особенностей применения, труднореализуемых в украинских реалиях. Об этом в комментарии УНН рассказала главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская.

Цитата:

“Самое главное, что я хочу сказать, что вот эти моноклональные антитела практически не работают на штаммы, вызывающие озабоченность. Поэтому по последним рекомендациям США, их Институт национального здоровья — они не рекомендуют использовать Bamlanivimab, поскольку в США циркулируют такие штаммы, а это и штамм "Дельта". Вот потому возникает большой вопрос в применении. И мы уже должны привыкнуть, привыкаем к этому, что нам дают то, что другим уже не надо”, — пояснила врач.

Голубовская не считает данные препараты панацеей.

“Хочу сказать первое, что никакой панацеи, никакого чудо-лекарства для лечения от коронавирусной инфекции в мире, к сожалению, нет. Второе, все эти препараты должны быть использованы на амбулаторном этапе. Это самое важное и принципиальное, что надо понимать. Если эти препараты назначать пациентам в позднюю стадию болезни, начиная со второй недели в иммунопатологическую фазу, самою тяжёлую, то тем самым можно наоборот усилить тяжесть течения заболевания”, — пояснила Голубовская.

Она уточнила, что эти препараты показаны пациентам с лёгким и средним течением болезни на начальных этапах, при подозрениях, что состояние пациента в дальнейшем может ухудшится.

“То есть, врач должен определять уровень риска и вовремя вмешиваться, буквально через несколько дней от начала заболевания. Это самое принципиальное, иначе больному можно даже навредить”, — подчеркнула врач.

По словам Голубовской, реализовать это в украинских реалиях довольно сложно, особенно, что поставлены препараты, которые вводятся внутривенно. Кроме того, Bamlanivimab - иммунобиологический препарат, требующий особых условий хранения. Медик отметила, что важно также создать условия для оперативной реакции на возможное возникновение аллергических реакций — оказание неотложной медицинской помощи.

Голубовская отметила, что в США были созданы специальные пункты для введения этих препаратов амбулаторным больным.

“В США организовывали пункты, там были очереди на введение этих препаратов. Все будет завесить от организации”, — пояснила врач.

Контекст

5 сентября посольство США в Украине сообщило о прибытии в Украину партии медицинских препаратов на общую сумму 20 млн долларов. Груз состоял из 60 тыс. флаконов “инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab”. Лекарства должны быть распределены между больницами по всей Украине.

В тоже время, Управление по продовольствию и медикаментам США в июне 2021-го приостановило распространение для использования при лечении COVID-19 препаратов Bamlanivimab и Etesevimab.

США приостановили использование этих препаратов 25 июня 2021-го. До этого сочетание препаратов было рекомендовано для использования у людей со средней тяжестью течения болезни, у которых был риск ухудшения их состояния.

“В настоящее время не рекомендуется использовать Bamlanivimab и Etesevimab, поскольку в Соединенных Штатах циркулируют варианты (VoC), вызывающие обеспокоенность, которые снижают восприимчивость к обоим агентам”, — говорится в рекомендациях по лечению COVID-19, выданных FDA в конце августа этого года.

К вариантам COVID-19, вызывающим обеспокоенность, относится и штамм “Дельта”.

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