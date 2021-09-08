Масштабные теракты в Париже в 2015 году: начался суд над обвиняемыми

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сегодня в Париже начался суд над 20 мужчинами, которых подозревают в причастности к терактам 13 ноября 2015 года, в результате которых погибли по меньшей мере 130 человек. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.