Стрілянина з арбалета у школі: 19-річну дівчину відправили під арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. На Полтавщині 19-річну дівчину, яка стріляла з арбалета у школі й поранила двох вчителів, суд взяв під варту. Про це повідомляє УНН, за даними Національної поліції.
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Сьогодні, 8 вересня, у Полтаві, за клопотанням слідства та прокуратури, суд обрав 19-річній дівчині, яка поранила двох вчителів місцевої школи, запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб.
Нагадаємо
6 вересня о 10:30 у Полтаві на території загальноосвітньої школи №11 пострілами з арбалета було поранено двох вчителів.
Поліція встановила особу, яка стріляла з арбалета. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження.
Згодом правоохоронці відкрили провадження щодо інциденту та повідомили 19-річній дівчині про підозру.