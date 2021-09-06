Стрілянина з арбалета в полтавській школі: поліція встановила особу

Цитата

“За попередньою версією, на територію школи № 11 міста Полтави зайшла невідома, яка з арбалету поранила двох вчителів. На часі поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі вона надає свідчення слідчим.

Що було раніше

Сьогодні о 10:30, на території загальноосвітньої школи № 11 у Полтаві невідома жінка пострілами з арбалета заподіяла поранення двом вчителям.