Стрілянина з арбалета в полтавській школі: поліція встановила особу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Поліція встановила особу, яка поранила з арбалета двох педагогів на території школи в Полтаві. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Полтавщини.
Цитата
“За попередньою версією, на територію школи № 11 міста Полтави зайшла невідома, яка з арбалету поранила двох вчителів. На часі поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що наразі вона надає свідчення слідчим.
Що було раніше
Сьогодні о 10:30, на території загальноосвітньої школи № 11 у Полтаві невідома жінка пострілами з арбалета заподіяла поранення двом вчителям.