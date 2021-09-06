Стрілянина з арбалета в школі: поліція розслідує справу як замах на вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Правоохоронці відкрили провадження через поранення з арбалета двох педагогів на території школи в Полтаві. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані поліції Полтавщини.
Цитата:
“За фактом нанесення тілесних ушкоджень двом педагогам школи № 11 міста Полтави слідчими поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що фігурантку затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Що було раніше
Сьогодні о 10:30, на території загальноосвітньої школи № 11 у Полтаві невідома жінка пострілами з арбалета заподіяла поранення двом вчителям.
Поліція встановила особу, яка поранила з арбалета двох педагогів. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження.