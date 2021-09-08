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Стрельба из арбалета в школе: 19-летнюю девушку отправили под арест

Стрельба из арбалета в школе: 19-летнюю девушку отправили под арест

Киев  •  УНН

 • 17025 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Полтавской области 19-летнюю девушку, которая стреляла из арбалета в школе и ранила двух учителей, суд заключил под стражу. Об этом сообщает УНН, по данным Национальной полиции.

Детали

Сегодня, 8 сентября, в Полтаве, по ходатайству следствия и прокуратуры, суд избрал 19-летней девушке, которая ранила двух учителей местной школы, меру пресечения — содержание под стражей 60 суток.

Напомним

6 сентября в 10:30 в Полтаве на территории общеобразовательной школы №11 выстрелами из арбалета были ранены двое учителей.

Полиция установила личность стрелявшего из арбалета. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения.

Позже правоохранители открыли производство касательно инцидента и сообщили 19-летней девушке о подозрении.

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