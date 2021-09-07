Стрілянина з арбалета в школі: 19-річній дівчині повідомили про підозру

Цитата

“Слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, 19-річній полтавці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Додамо, що як пишуть місцеві ЗМІ дівчині наснилося, що вона повинна когось вбити.

Доповнення

6 вересня о 10:30, на території загальноосвітньої школи № 11 у Полтаві невідома жінка пострілами з арбалета заподіяла поранення двом вчителям.

Поліція встановила особу, яка поранила з арбалета двох педагогів. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження.

Також правоохоронці відкрили провадження через поранення з арбалета двох педагогів на території школи в Полтаві.