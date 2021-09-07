Стрілянина з арбалета в школі: 19-річній дівчині повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Дівчині, яку затримали за поранення двох вчителів з арбалета на території школи в Полтаві повідомили про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Полтавської області.
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“Слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, 19-річній полтавці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Додамо, що як пишуть місцеві ЗМІ дівчині наснилося, що вона повинна когось вбити.
Доповнення
6 вересня о 10:30, на території загальноосвітньої школи № 11 у Полтаві невідома жінка пострілами з арбалета заподіяла поранення двом вчителям.
Поліція встановила особу, яка поранила з арбалета двох педагогів. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження.
Також правоохоронці відкрили провадження через поранення з арбалета двох педагогів на території школи в Полтаві.