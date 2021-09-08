Рада провалила голосування за зверення до Конгресу щодо статусу України як основного союзника США поза НАТО

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Зокрема, проектом постанови пропонувалося звернутися до Конгресу Сполучених Штатів Америки з проханням про ухвалу законів, які забезпечать підвищення рівня двостороннього співробітництва України та Сполучених Штатів Америки у безпековій галузі з урахуванням досвіду надання статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).

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Як інформував УНН, Україна вже зверталась раніше щодо цього статусу — і отримувала відмову.



Напередодні засідання Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова привернула увагу народних депутатів до кількох важливих питань з цього приводу.

Перший заступник голови парламентської фракції “СН” Олександр Корнієнко заявив, що комітет не підтримав постанову про звернення до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника поза НАТО, тому у “Слузі народу” за неї не голосуватимуть.

Зазначалося також, що у посадовців та дипломатів є застереження, що ухвалення може вплинути на рух України до НАТО.