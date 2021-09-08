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Рада провалила голосування за зверення до Конгресу щодо статусу України як основного союзника США поза НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Верховна Рада під час позачергового засідання провалила голосування за проект постанови про звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA) (№ 5380). “Утримались” 163 народних депутати, “за” — 24, передає кореспондент УНН.

Деталі

Зокрема, проектом постанови пропонувалося звернутися до Конгресу Сполучених Штатів Америки з проханням про ухвалу законів, які забезпечать підвищення рівня двостороннього співробітництва України та Сполучених Штатів Америки у безпековій галузі з урахуванням досвіду надання статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).

Додамо

Як інформував УНН, Україна вже зверталась раніше щодо цього статусу — і отримувала відмову.

Напередодні засідання Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова привернула увагу народних депутатів до кількох важливих питань з цього приводу.

Перший заступник голови парламентської фракції “СН” Олександр Корнієнко заявив, що комітет не підтримав постанову про звернення до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника поза НАТО, тому у “Слузі народу” за неї не голосуватимуть.

Зазначалося також, що у посадовців та дипломатів є застереження, що ухвалення може вплинути на рух України до НАТО.

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