Корнієнко повідомив, чи підтримають “слуги народу” звернення до Конгресу США щодо MNNA

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. У “Слузі народу” за постанову про звернення до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника поза НАТО голосуватимуть, спираючись на рішення профільного комітету. А комітет постанову не підтримав. Про це під час спілкування з журналістами в кулуарах Ради сказав перший заступник голови парламентської фракції “СН” Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Ми не підтримували постанову, ми підтримували сам факт збору підписів, тому що це був нормальний сигнал, на той момент. Зараз у нас пройшов певний процес, у нас відбулись домовленості на найвищому рівні в США, які якраз підкреслюють наше прагнення вступити до НАТО, отримати найближчим часом План дій про членство”, — сказав Корнієнко.

“Комітет прийняв рішення на розсуд залу, тобто, немає підтримки в комітеті. Ми будемо спиратись на рішення комітету, до якого входять наші представники і просто професійні люди”, — додав він.

Контекст

У середу, 8 вересня, одразу після пленарного засідання ВР відбудеться позачергове, на ньому розглянуть одне питання — проект постанови № 5380 “Про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA)”.

У посадовців та дипломатів є застереження, що ухвалення може вплинути на рух України до НАТО.

Як інформував УНН, Україна вже зверталася раніше щодо статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО і отримувала відмову.

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