Корниенко сообщил, поддержат ли "слуги народа" обращение к Конгрессу США по MNNA

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В "Слуге народа" за постановление об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО будут голосовать, опираясь на решение профильного комитета. А комитет постановление не поддержал. Об этом во время общения с журналистами в кулуарах Рады сказал первый заместитель председателя парламентской фракции "СН" Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.