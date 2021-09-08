Корниенко сообщил, поддержат ли "слуги народа" обращение к Конгрессу США по MNNA

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. В "Слуге народа" за постановление об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО будут голосовать, опираясь на решение профильного комитета. А комитет постановление не поддержал. Об этом во время общения с журналистами в кулуарах Рады сказал первый заместитель председателя парламентской фракции "СН" Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Мы не поддерживали постановление, мы поддерживали сам факт сбора подписей, потому что это был нормальный сигнал, на тот момент. Сейчас у нас прошел определенный процесс, у нас состоялись договоренности на высшем уровне в США, которые как раз подчеркивают наше стремление вступить в НАТО, получить в ближайшее время План действий о членстве", - сказал Корниенко.

"Комитет принял решение на усмотрение зала, то есть, нет поддержки в комитете. Мы будем опираться на решение комитета, в который входят наши представители и просто профессиональные люди", - добавил он.

Контекст

В среду, 8 сентября, сразу после пленарного заседания ВР состоится внеочередное, на нем рассмотрят один вопрос - проект постановления № 5380 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)".

У должностных лиц и дипломатов есть оговорка, что принятие может повлиять на движение Украины в НАТО.

Как информировал УНН, Украина уже обращалась ранее о статусе основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО и получала отказ.

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