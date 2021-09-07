Це точно не про нас: Маркарова застерегла нардепів перед завтрашнім засіданням Ради щодо MNNA
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова привернула увагу народних депутатів до кількох важливих питань напередодні засідання Ради щодо Звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Штатів поза НАТО, передає УНН.
Цитата
“Шановні колеги — депутати: дуже прошу і ініціаторів такого засідання і тих, хто буде завтра його розглядати, звернути увагу на наступне:
1) Україна визначилась, що наша мета — членство в НАТО. Це єдине системне і інституційне вирішення для безпеки нашої країни і це записано в нашій Конституції.
2) Україна має статус — ми EOP партнер НАТО, і цей статус надає нам великі можливості як посиленої співпраці з НАТО, так і покращання нашої інтероперабільності і розбудови спроможностей.
3) США стратегічний партнер, який не тільки активно допомагає нам розбудовувати наші спроможності, надає кошти і зброю, включно з летальною оборонною, але з яким під час візиту Президента Зеленського ми тільки що підписали дуже сильну Рамкову Угоди між МО України та Пентагоном щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка є стартом для виходу нашого оборонного партнерства на новий рівень і відкриває двері до конкретних великих проектів, над якими МО і МЗС вже розпочало роботу. І саме такого типу двосторонніми угодами укладаються стратегічні партнерства з США — як членів НАТО, так і інших.
4) MNNA — статус для краін, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас”, — наголосила посол.
Деталі
Дипломат зазначила, що підтримка парламенту наразі дуже потрібна в просуванні реформ і голосуванні за закони, які Україні потрібно здійснити для активного просування вперед до НАТО.
Контекст
У середу, 8 вересня, парламент збереться на позачергове засідання. На порядку денному — проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№ 5380).