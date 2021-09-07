Це точно не про нас: Маркарова застерегла нардепів перед завтрашнім засіданням Ради щодо MNNA

Цитата

“Шановні колеги — депутати: дуже прошу і ініціаторів такого засідання і тих, хто буде завтра його розглядати, звернути увагу на наступне:

1) Україна визначилась, що наша мета — членство в НАТО. Це єдине системне і інституційне вирішення для безпеки нашої країни і це записано в нашій Конституції.

2) Україна має статус — ми EOP партнер НАТО, і цей статус надає нам великі можливості як посиленої співпраці з НАТО, так і покращання нашої інтероперабільності і розбудови спроможностей.

3) США стратегічний партнер, який не тільки активно допомагає нам розбудовувати наші спроможності, надає кошти і зброю, включно з летальною оборонною, але з яким під час візиту Президента Зеленського ми тільки що підписали дуже сильну Рамкову Угоди між МО України та Пентагоном щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка є стартом для виходу нашого оборонного партнерства на новий рівень і відкриває двері до конкретних великих проектів, над якими МО і МЗС вже розпочало роботу. І саме такого типу двосторонніми угодами укладаються стратегічні партнерства з США — як членів НАТО, так і інших.

4) MNNA — статус для краін, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас”, — наголосила посол.

Деталі

Дипломат зазначила, що підтримка парламенту наразі дуже потрібна в просуванні реформ і голосуванні за закони, які Україні потрібно здійснити для активного просування вперед до НАТО.

Контекст

У середу, 8 вересня, парламент збереться на позачергове засідання. На порядку денному — проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№ 5380).