Это точно не про нас: Маркарова предостерегла нардепов перед завтрашним заседанием Рады касательно MNNA

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова привлекла внимание народных депутатов к нескольким важным вопросам накануне заседания Рады касательно Обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Штатов вне НАТО, передает УНН.

Цитата

“Уважаемые коллеги — депутаты: очень прошу и инициаторов такого заседания и тех, кто будет завтра его рассматривать, обратить внимание на следующее:

1) Украина определилась, что наша цель — членство в НАТО. Это единственное системное и институциональное решение для безопасности нашей страны и это записано в нашей Конституции.

2) Украина имеет статус — мы EOP партнер НАТО, и этот статус дает нам большие возможности как усиленного сотрудничества с НАТО, так и улучшения нашей интероперабильности и развития способностей.

3) США стратегический партнер, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включая летальные оборонные, но с которым во время визита Президента Зеленского мы только что подписали очень сильное Рамочное Соглашение между МО Украины и Пентагоном касательно стратегических основ оборонного партнерства, которое является стартом для выхода нашего оборонного партнерства на новый уровень и открывает двери к конкретным крупным проектам, над которыми МО и МИД уже начали работу. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнерства с США — как членов НАТО, так и других.

4) MNNA — статус для Страны, которые не планируют/не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас”, — подчеркнула посол.

Детали

Дипломат отметила, что поддержка парламента сейчас очень нужна в продвижении реформ и голосовании за законы, которые Украине нужно осуществить для активного продвижения вперед в НАТО.

Контекст

В среду, 8 сентября, парламент соберется на внеочередное заседание. На повестке дня — проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№ 5380).

Украинские Национальные Новости

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