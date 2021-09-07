Позачергове засідання Ради відбудеться завтра: що розглянуть

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У середу, 8 вересня, Парламент збереться на позачергове засідання. Про це повідомила прессекретарка спікера Верховної Ради Ольга Туній, передає УНН.

Цитата

“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Парламенту в середу, 8 вересня, на вимогу 153 народних депутатів. На позачергове засідання народні депутати зберуться відразу після завершення чергового”, — повідомила Туній.

Деталі

Зокрема, на порядку денному — проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№ 5380).

Доповнення

У вівторок, 7 вересня народні депутати повернулися після канікул. Стартувала шоста сесія Верховної Ради.

Парламентаріям доведеться розглянути проект бюджету на 2022 рік, вирішити долю так званих законопроектів про олігархів і розглянути “антиахметовський” законопроект у другому читанні, а також розібратися з десятками нових ініціатив.

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