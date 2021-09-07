Позачергове засідання Ради відбудеться завтра: що розглянуть
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У середу, 8 вересня, Парламент збереться на позачергове засідання. Про це повідомила прессекретарка спікера Верховної Ради Ольга Туній, передає УНН.
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“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Парламенту в середу, 8 вересня, на вимогу 153 народних депутатів. На позачергове засідання народні депутати зберуться відразу після завершення чергового”, — повідомила Туній.
Деталі
Зокрема, на порядку денному — проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№ 5380).
Доповнення
У вівторок, 7 вересня народні депутати повернулися після канікул. Стартувала шоста сесія Верховної Ради.
Парламентаріям доведеться розглянути проект бюджету на 2022 рік, вирішити долю так званих законопроектів про олігархів і розглянути “антиахметовський” законопроект у другому читанні, а також розібратися з десятками нових ініціатив.