Позачергове засідання Ради відбудеться завтра: що розглянуть

Цитата

“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Парламенту в середу, 8 вересня, на вимогу 153 народних депутатів. На позачергове засідання народні депутати зберуться відразу після завершення чергового”, — повідомила Туній.

Деталі

Зокрема, на порядку денному — проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№ 5380).

Доповнення

У вівторок, 7 вересня народні депутати повернулися після канікул. Стартувала шоста сесія Верховної Ради.

Парламентаріям доведеться розглянути проект бюджету на 2022 рік, вирішити долю так званих законопроектів про олігархів і розглянути “антиахметовський” законопроект у другому читанні, а також розібратися з десятками нових ініціатив.