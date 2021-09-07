Внеочередное заседание Рады состоится завтра: что рассмотрят
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В среду, 8 сентября, Парламент соберется на внеочередное заседание. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Верховной Рады Ольга Туний, передает УНН.
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“Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в среду, 8 сентября, по требованию 153 народных депутатов. На внеочередное заседание народные депутаты соберутся сразу после завершения очередного”, — сообщила Туний.
Детали
В частности, в повестке дня — проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№ 5380).
Дополнение
Во вторник, 7 сентября народные депутаты вернулись после каникул. Стартовала шестая сессия Верховной Рады.
Парламентариям придется рассмотреть проект бюджета на 2022 год, решить судьбу так называемых законопроектов об олигархах и рассмотреть “антиахметовский” законопроект во втором чтении, а также разобраться с десятками новых инициатив.