Де безпечно купувати техніку Apple в Україні?
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Бажаючи заощадити, покупці портативної електроніки нерідко замовляють продукцію Apple у неперевірених дилерів. Згідно зі статистикою за останні роки, на імпорт американських девайсів від неофіційних розповсюджувачів в Україні припадало понад 50% товарів.
Але купуючи техніку Apple за контрафактними операціями, споживач серйозно ризикує отримати вживаний, крадений чи того гірше — несправний гаджет. Як же застрахуватися від цих та інших неприємностей в ході покупки яблучних пристроїв? Про це розповідають фахівці інтернет-магазину “Цифра”.
Як гарантовано купити офіційну техніку Apple?
Щоб отримати в розпорядження справжній товар іменитої марки, сконцентруйте увагу на ряді моментів:
1. Покупцеві обов’язково повинні вручити фіскальний чек. Також на безпеку угоди для наших клієнтів вказує наявність гарантії магазину “Цифра”.
2. Упаковка справжньої техніки обов’язково містить етикетку з описом даних про товар.
3. Додатково походження девайса можна з’ясувати, поглянувши на артикул. Офіційний статус приладу підтверджує наявність митних позначень: UA/A, SU/A, RM/A, FS/A, Z/A, RK/A.
Кращий спосіб захистити себе від непотрібних проблем — купівля електроніки знаменитого бренду в Apple Store або перевірених інтернет-магазинах.
Плюси офіційної купівлі продукції Apple
Крім прозорого статусу оформлення угоди, покупець може дізнатися детальну інформацію про місце виробництва пристрою і історію надходження в магазин. Завдяки наявності всіх документів користувач переконується в тому, що техніка Apple завезена в Україну законно зі сплатою митних і податкових зборів.
Також власнику гаджета вручається річна гарантія виробника і відкривається доступ до якісного обслуговування яблучного апарату в офіційних сервісних центрах. Справжня продукція Apple підтримує завантаження свіжих оновлень програмного забезпечення, яке відповідає українським стандартам. Власник портативного приладу може вільно користуватися найбільш актуальними утилітами.
Оформлення замовлення в інтернет-магазині “Цифра”
Бажаєте вигідно замовити справжню техніку Apple в Україні? Тоді відвідайте каталоги інтернет-магазину “Цифра”. Наші менеджери допоможуть вибрати портативний прилад з бажаними характеристиками і запропонують для порівняння кращі моделі. Швидка доставка товарів виконується в Київ, Львів, Одесу, Запоріжжя, Харків та інші міста країни.