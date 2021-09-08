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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 114151 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110996 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109653 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
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Эксклюзив
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Где безопасно покупать технику Apple в Украине?

Где безопасно покупать технику Apple в Украине?

Киев  •  УНН

 • 49514 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Желая сэкономить, покупатели портативной электроники нередко заказывают продукцию Apple у непроверенных дилеров. Согласно статистике за последние годы, на импорт американских девайсов от неофициальных распространителей в Украине приходилось свыше 50% товаров.

Но приобретая технику Apple по контрафактным сделкам, потребитель рискует получить бывший в эксплуатации, ворованный или того хуже — неисправный гаджет. Как же застраховаться от этих и других неприятностей в ходе покупки яблочных устройств? Об этом рассказывают специалисты интернет-магазина “Цифра”.

Как гарантированно купить официальную технику Apple?

Чтобы получить в распоряжение подлинный товар именитой марки, стоит сконцентрироваться на ряде моментов:

1. Покупателю обязательно должны вручить фискальный чек. Также на безопасность сделки для наших клиентов указывает наличие гарантии магазина “Цифра”.
2. Упаковка подлинной техники обязательно содержит этикетку с описанием данных о товаре.
3. Дополнительно происхождение девайса можно выяснить, взглянув на артикул. Официальный статус прибора подтверждает наличие таможенных обозначений: UA/A, SU/A, RM/A, FS/A, Z/A, RK/A.

Лучший способ оградить себя от ненужных проблем — покупка электроники знаменитого бренда в Apple Store или проверенных интернет-магазинах.

Плюсы официальной покупки продукции Apple

Помимо прозрачного статуса оформления сделки, покупатель может узнать детальную информацию о месте производства устройства и истории поступления в магазин. Благодаря наличию всех документов пользователь убеждается в том, что техника Apple завезена в Украину законно с уплатой таможенных и налоговых сборов.

Также владельцу гаджета вручается годичная гарантия изготовителя и открывается доступ к качественному обслуживанию яблочного аппарата в официальных сервисных центрах. Подлинная продукция Apple поддерживает загрузку свежих обновлений программного обеспечения, которое отвечает украинским стандартам. Владелец портативного прибора может свободно пользоваться наиболее актуальными утилитами, не озадачиваясь вопросами перепрошивки системы устройства.

Оформление заказа в интернет-магазине “Цифра”

Хотите выгодно заказать настоящую технику Apple в Украине? Тогда посетите каталоги интернет-магазина “Цифра”. Наши менеджеры помогут выбрать портативный прибор с желаемыми характеристиками и предложат для сравнения лучшие модели. Быстрая доставка товаров выполняется в Киев, Львов, Одессу, Запорожье, Харьков и другие города страны.

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