Ексклюзив
12:37
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
10:49
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
10:49
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47
Масштабна пожежа спалахнула в Чорноморську: займання сталося у порту

Київ

 • 56 перегляди

У Чорноморську сталася масштабна пожежа, попередньо, у порту. Загорання транспортної стрічки спричинило густий чорний дим над містом.

Масштабна пожежа спалахнула в Чорноморську: займання сталося у порту

У Чорноморську спалахнула масштабна пожежа. Над містом помітно чорний дим, попередньо - займання сталося у порту, передає УНН із посиланням на "УСІ Новини Одеси".

Деталі

Місцеві повідомляють, що над містом підіймається густий чорний дим. Попередньо, займання сталося у порту.

У ДСНС повідомили, що, попередньо, виникло загорання транспортної стрічки на території порту.

Підрозділи працюють на місці.

Масштабна пожежа спалахнула у Дніпрі: місто затягло чорним димом05.09.25, 16:28

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Державна служба України з надзвичайних ситуацій