Масштабна пожежа спалахнула в Чорноморську: займання сталося у порту
Київ • УНН
У Чорноморську сталася масштабна пожежа, попередньо, у порту. Загорання транспортної стрічки спричинило густий чорний дим над містом.
У Чорноморську спалахнула масштабна пожежа. Над містом помітно чорний дим, попередньо - займання сталося у порту, передає УНН із посиланням на "УСІ Новини Одеси".
Деталі
Місцеві повідомляють, що над містом підіймається густий чорний дим. Попередньо, займання сталося у порту.
У ДСНС повідомили, що, попередньо, виникло загорання транспортної стрічки на території порту.
Підрозділи працюють на місці.
