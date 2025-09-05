Масштабна пожежа спалахнула у Дніпрі: місто затягло чорним димом

У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа. Попередньо, спалахнув склад на території комбайнового заводу, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

Деталі

Чорний густий дим огорнув Дніпро. Його видно в різних куточках міста. Фахівці ДСНС працюють на місці загоряння.

Вулицю Академіка Белелюбського перекрили через масштабну пожежу на складі на території комбайнового заводу.

Додамо

Змінено рух громадського транспорту у звʼязку з перекриттям вулиці Академіка Белелюбського через пожежу:

➡️ Автобус №9 об’їжджає за схемою: вул. Академіка Белелюбського – вул. Павлова – вул. Набережна Заводська – просп. Свободи.

➡️ Трамвай №19 тимчасово не здійснює зупинку "ЦЕХ №3" по вул. Академіка Белелюбського.

У коментарі "Дніпро Оперативний" департамент транспорту повідомив, що звичайну роботу відновлять, коли поліція відкриє рух.