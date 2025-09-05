Масштабна пожежа спалахнула у Дніпрі: місто затягло чорним димом
Київ • УНН
У Дніпрі виникла масштабна пожежа на складі комбайнового заводу, що спричинило перекриття вулиці Академіка Белелюбського. Через це змінено рух автобуса №9 та трамвая №19.
У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа. Попередньо, спалахнув склад на території комбайнового заводу, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Дніпро Оперативний".
Деталі
Чорний густий дим огорнув Дніпро. Його видно в різних куточках міста. Фахівці ДСНС працюють на місці загоряння.
Вулицю Академіка Белелюбського перекрили через масштабну пожежу на складі на території комбайнового заводу.
Додамо
Змінено рух громадського транспорту у звʼязку з перекриттям вулиці Академіка Белелюбського через пожежу:
➡️ Автобус №9 об’їжджає за схемою: вул. Академіка Белелюбського – вул. Павлова – вул. Набережна Заводська – просп. Свободи.
➡️ Трамвай №19 тимчасово не здійснює зупинку "ЦЕХ №3" по вул. Академіка Белелюбського.
У коментарі "Дніпро Оперативний" департамент транспорту повідомив, що звичайну роботу відновлять, коли поліція відкриє рух.