Масштабный пожар вспыхнул в Днепре: город затянуло черным дымом

В Днепре вспыхнул масштабный пожар. Предварительно, загорелся склад на территории комбайнового завода, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Днепр Оперативный".

Детали

Черный густой дым окутал Днепр. Его видно в разных уголках города. Специалисты ГСЧС работают на месте возгорания.

Улицу Академика Белелюбского перекрыли из-за масштабного пожара на складе на территории комбайнового завода.

Добавим

Изменено движение общественного транспорта в связи с перекрытием улицы Академика Белелюбского из-за пожара:

➡️ Автобус №9 объезжает по схеме: ул. Академика Белелюбского – ул. Павлова – ул. Набережная Заводская – просп. Свободы.

➡️ Трамвай №19 временно не осуществляет остановку "ЦЕХ №3" по ул. Академика Белелюбского.

В комментарии "Днепр Оперативный" департамент транспорта сообщил, что обычную работу возобновят, когда полиция откроет движение.