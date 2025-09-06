$41.350.00
Эксклюзив
12:37 • 21436 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
10:49 • 32805 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 34534 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 34276 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 43177 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 53585 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 33530 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 41416 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 45235 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37345 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Масштабный пожар вспыхнул в Черноморске: возгорание произошло в порту

Киев • УНН

 • 272 просмотра

В Черноморске произошел масштабный пожар, предварительно, в порту. Загорание транспортной ленты вызвало густой черный дым над городом.

Масштабный пожар вспыхнул в Черноморске: возгорание произошло в порту

В Черноморске вспыхнул масштабный пожар. Над городом заметен черный дым, предварительно - возгорание произошло в порту, передает УНН со ссылкой на "ВСЕ Новости Одессы".

Детали

Местные сообщают, что над городом поднимается густой черный дым. Предварительно, возгорание произошло в порту.

В ГСЧС сообщили, что, предварительно, возникло возгорание транспортной ленты на территории порта.

Подразделения работают на месте.

Масштабный пожар вспыхнул в Днепре: город затянуло черным дымом05.09.25, 16:28 • 2602 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям