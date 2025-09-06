Масштабный пожар вспыхнул в Черноморске: возгорание произошло в порту

В Черноморске вспыхнул масштабный пожар. Над городом заметен черный дым, предварительно - возгорание произошло в порту, передает УНН со ссылкой на "ВСЕ Новости Одессы".

Детали

Местные сообщают, что над городом поднимается густой черный дым. Предварительно, возгорание произошло в порту.

В ГСЧС сообщили, что, предварительно, возникло возгорание транспортной ленты на территории порта.

Подразделения работают на месте.

