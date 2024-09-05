Масштабна пожежа на заводі у Тульській області Росії: вогонь охопив 1500 кв м
Київ • УНН
У місті Вузлова на заводі "Пластик" спалахнула пожежа, що охопила 1500 кв. м. Горять ємності з машинним маслом. На місці працюють 8 пожежних розрахунків, причини займання з'ясовуються.
У Тульській області Росії сталася масштабна пожежа на заводі "Пластик" у місті Вузлова. За повідомленнями російських Telegram-каналів, займання охопило понад 1000 квадратних метрів, а станом на 21:30 площа пожежі збільшилася до 1500 квадратних метрів, передає УНН.
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Повідомлення про пожежу надійшло на пульт диспетчера Центрального пункту пожежного зв'язку о 18:29. На місце події оперативно прибули 8 пожежних розрахунків та автодрабина для роботи на верхніх поверхах будівлі.
За інформацією місцевої влади, горять ємності з машинним маслом, що ускладнює гасіння. Пожежники продовжують боротися з вогнем, намагаючись локалізувати пожежу і запобігти подальшому поширенню. Причини загоряння поки не встановлені.
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