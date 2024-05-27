До семи тисяч на місяць: на Тульському заводі зброї почали виробляти артилерійські боєприпаси
Київ • УНН
За даними партизанського руху АТЕШ, на Тульському збройовому заводі окупанти виробляють до 7 000 низькоякісних артилерійських боєприпасів на місяць, працюючи цілодобово у три зміни, в режимі 24/7.
Окупанти виробляють артилерійські боєприпаси на Тульському заводі зброї. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ, передає УНН.
"... російське командування переобладнає виробничі цехи на Тульському збройовому заводі для виробництва артилерійських боєприпасів", - йдеться у првідомленні.
За даними агента АТЕШ, "цехи заводу працюють 24/7 на три зміни, виробляючи до 7 тисяч боєприпасів на місяць. Однак вони не найкращої якості, трохи краще за північнокорейські. Поспіх і невиконання заходів безпеки вже призвели до кількох нещасних випадків".
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