ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

До семи тысяч в месяц: на Тульском оружейном заводе начали производить артиллерийские боеприпасы

До семи тысяч в месяц: на Тульском оружейном заводе начали производить артиллерийские боеприпасы

Киев  •  УНН

27 мая 2024, 19:03  •  9978 просмотра

Read in English

По данным партизанского движения АТЕШ, на Тульском оружейном заводе оккупанты производят до 7 000 низкокачественных артиллерийских боеприпасов в месяц, работая круглосуточно в три смены, в режиме 24/7.

Оккупанты производят артиллерийские боеприпасы на Тульском оружейном заводе. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ, передает УНН.

"... российское командование переоборудует производственные цеха на Тульском оружейном заводе для производства артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данным агента АТЕШ, "цеха завода работают 24/7 в три смены, производя до 7 тысяч боеприпасов в месяц. Однако они не самого лучшего качества, чуть лучше северокорейских. Спешка и невыполнение мер безопасности уже привели к нескольким несчастным случаям".

Партизаны провели разведку НПЗ в ставропольском крае рф - "АТЕШ"27 мая 2024, 09:09 • 25720 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаНовости Мира
severnaya-koreyaСеверная Корея
polshaПольша
Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
  •  57660 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
  •  101924 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  88833 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
  •  87352 просмотра

Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

Эксклюзив
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
  •  67527 просмотра

Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Эксклюзив
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
  •  76976 просмотра

Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

Эксклюзив
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
  •  75239 просмотра

"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

Эксклюзив
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
  •  71499 просмотра

Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Эксклюзив
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
  •  119233 просмотра

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
  •  121446 просмотра

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

Новости по теме
До семи тысяч в месяц: на Тульском оружейном заводе начали производить артиллерийские боеприпасы

До семи тысяч в месяц: на Тульском оружейном заводе начали производить артиллерийские боеприпасы

  •  9978 просмотра
В оккупированном Луганске прогремели взрывы: что известно

В оккупированном Луганске прогремели взрывы: что известно

  •  13061 просмотра
Жертв в харьковском "Эпицентре" могло быть гораздо больше: в 80 метрах нашли еще один неразорвавшийся боеприпас

Жертв в харьковском "Эпицентре" могло быть гораздо больше: в 80 метрах нашли еще один неразорвавшийся боеприпас

  •  14409 просмотра
Возле столицы рф сбили беспилотник: что известно

Возле столицы рф сбили беспилотник: что известно

  •  13796 просмотра
Зеленский в Мадриде встретился с главами палат и фракций парламента Испании

Зеленский в Мадриде встретился с главами палат и фракций парламента Испании

  •  15812 просмотра
Атака рф на гражданские предприятия в Харькове: количество раненых возросло до 12

Атака рф на гражданские предприятия в Харькове: количество раненых возросло до 12

  •  14216 просмотра
Министр иностранных дел Украины Кулеба обсудил с новозеландским коллегой Глобальный саммит мира и двусторонние отношения

Министр иностранных дел Украины Кулеба обсудил с новозеландским коллегой Глобальный саммит мира и двусторонние отношения

  •  13917 просмотра
россия впервые отгрузила похищенное украинское зерно из оккупированного Севастополя на продажу в Венесуэлу - СМИ

россия впервые отгрузила похищенное украинское зерно из оккупированного Севастополя на продажу в Венесуэлу - СМИ

  •  14911 просмотра
Осужденные, которые изъявят желание мобилизоваться в ряды ВСУ, будут служить в штурмовых подразделениях - Малюська

Осужденные, которые изъявят желание мобилизоваться в ряды ВСУ, будут служить в штурмовых подразделениях - Малюська

  •  13092 просмотра
В Дании обсуждают ограничение доступа к соцсетям для детей младше 15 лет

В Дании обсуждают ограничение доступа к соцсетям для детей младше 15 лет

  •  13289 просмотра

Популярные

Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины

Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины

  •  35312 просмотра
Гонтарева остро раскритиковала деятельность руководства НБУ во время российского вторжения. У Пышного ответили

Гонтарева остро раскритиковала деятельность руководства НБУ во время российского вторжения. У Пышного ответили

  •  32508 просмотра
В Минэнерго разъяснили, от чего зависят графики отключений

В Минэнерго разъяснили, от чего зависят графики отключений

  •  34987 просмотра
В НАТО обсуждается возможность взять под защиту небо над западной Украиной - СМИ

В НАТО обсуждается возможность взять под защиту небо над западной Украиной - СМИ

  •  39523 просмотра
Оправдывают вторжение и манипулируют историей: британская разведка выяснила зачем мо рф издание «политрук»

Оправдывают вторжение и манипулируют историей: британская разведка выяснила зачем мо рф издание «политрук»

  •  28570 просмотра

Публикации

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

  •  101924 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

  •  120874 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

  •  119233 просмотра
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

  •  121446 просмотра
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Эксклюзив

26 мая 2024, 10:37  •  180284 просмотра

До семи тысяч в месяц: на Тульском оружейном заводе начали производить артиллерийские боеприпасы

По данным партизанского движения АТЕШ, на Тульском оружейном заводе оккупанты производят до 7 000 низкокачественных артиллерийских боеприпасов в месяц, работая круглосуточно в три смены, в режиме 24/7.

Война •   •  9978 просмотра
До семи тысяч в месяц: на Тульском оружейном заводе начали производить артиллерийские боеприпасы

В оккупированном Луганске прогремели взрывы: что известно

В оккупированном россией городе Луганск произошли взрывы, а затем вспыхнул пожар.

Война •   •  13061 просмотра
В оккупированном Луганске прогремели взрывы: что известно

Жертв в харьковском "Эпицентре" могло быть гораздо больше: в 80 метрах нашли еще один неразорвавшийся боеприпас

Прокуратура нашла неразорвавшийся снаряд УМПБ Д-30 примерно в 80 метрах от харьковского строительного гипермаркета «Эпицентр», который пострадал от российских авиаударов 25 мая, в результате чего 17 человек погибли и 48 получили ранения.

Война •   •  14409 просмотра
Жертв в харьковском "Эпицентре" могло быть гораздо больше: в 80 метрах нашли еще один неразорвавшийся боеприпас

Возле столицы рф сбили беспилотник: что известно

В российском пригороде - над Балашихой - был сбит беспилотник, по сообщениям очевидцев, на которые ссылается Telegram-канал Baza, на месте происшествия сейчас работают оперативные службы.

Новости Мира •   •  13796 просмотра
Возле столицы рф сбили беспилотник: что известно

Зеленский в Мадриде встретился с главами палат и фракций парламента Испании

Во время визита в Испанию президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями Конгресса депутатов и Сената Испании, которые выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обсудили сотрудничество между парламентами и подготовку к Глобальному саммиту мира.

политика •   •  15812 просмотра
Зеленский в Мадриде встретился с главами палат и фракций парламента Испании

Атака рф на гражданские предприятия в Харькове: количество раненых возросло до 12

По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате атаки россиян на два предприятия в Харькове пострадали 12 человек, в том числе один человек погиб.

Война •   •  14216 просмотра
Атака рф на гражданские предприятия в Харькове: количество раненых возросло до 12

Министр иностранных дел Украины Кулеба обсудил с новозеландским коллегой Глобальный саммит мира и двусторонние отношения

Обсудили Саммит мира и развитие двустороннего сотрудничества: Кулеба провел разговор с новозеландским коллегой.

политика •   •  13917 просмотра
Министр иностранных дел Украины Кулеба обсудил с новозеландским коллегой Глобальный саммит мира и двусторонние отношения

россия впервые отгрузила похищенное украинское зерно из оккупированного Севастополя на продажу в Венесуэлу - СМИ

Россия использовала оккупированный порт Севастополя для загрузки и экспорта 27 000 тонн украденного украинского зерна в Венесуэлу, что свидетельствует о ее попытке легализовать торговлю с оккупированными территориями.

Война •   •  14911 просмотра
россия впервые отгрузила похищенное украинское зерно из оккупированного Севастополя на продажу в Венесуэлу - СМИ

Осужденные, которые изъявят желание мобилизоваться в ряды ВСУ, будут служить в штурмовых подразделениях - Малюська

Уже 613 заключенных вступили в ряды Вооруженных Сил Украины, служат в отдельных штурмовых подразделениях, сформированных исключительно из осужденных, отбывших наказание.

Война •   •  13092 просмотра
Осужденные, которые изъявят желание мобилизоваться в ряды ВСУ, будут служить в штурмовых подразделениях - Малюська

В Дании обсуждают ограничение доступа к соцсетям для детей младше 15 лет

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила ЕС установить возрастное ограничение для пользования социальными сетями, чтобы защитить молодых пользователей от вредного контента и экранной зависимости.

Новости Мира •   •  13289 просмотра
В Дании обсуждают ограничение доступа к соцсетям для детей младше 15 лет