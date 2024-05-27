До семи тысяч в месяц: на Тульском оружейном заводе начали производить артиллерийские боеприпасы
Киев • УНН
По данным партизанского движения АТЕШ, на Тульском оружейном заводе оккупанты производят до 7 000 низкокачественных артиллерийских боеприпасов в месяц, работая круглосуточно в три смены, в режиме 24/7.
Оккупанты производят артиллерийские боеприпасы на Тульском оружейном заводе. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ, передает УНН.
"... российское командование переоборудует производственные цеха на Тульском оружейном заводе для производства артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении.
По данным агента АТЕШ, "цеха завода работают 24/7 в три смены, производя до 7 тысяч боеприпасов в месяц. Однако они не самого лучшего качества, чуть лучше северокорейских. Спешка и невыполнение мер безопасности уже привели к нескольким несчастным случаям".
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