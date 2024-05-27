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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Партизаны провели разведку НПЗ в ставропольском крае рф - "АТЕШ"

Партизаны провели разведку НПЗ в ставропольском крае рф - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

27 мая 2024, 09:09  •  9155 просмотра

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Партизаны провели разведку активно работающего российского нефтеперерабатывающего завода в городе Светоград ставропольского края, который, вероятно, обеспечивает потребности российских войск на юго-восточном фронте в горючем.

Украинские партизаны провели разведку российского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ставропольском крае. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Наш агент осмотрел местонахождение НПЗ, что в городе Светоград. По словам агента, завод активно функционирует и ежедневно осуществляется транспортировка нефти. Об этом свидетельствует активность техники перевозки нефтепродуктов и отправления поездов с цистернами,

- говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что на территории находится огромное количество охраны, которая постоянно патрулирует территорию завода, даже в труднодоступных местах.

Координаты объекта: 45.337246, 42.826651

Вероятнее всего этот НПЗ закрывает потребности в топливе российских войск на юго-восточном отрезке фронта. Более интересная информация о заводе, конечно, уже была передана в нужные руки,

- добавили в "АТЕШ".

Напомним

Агент "АТЕШ" взорвал релейный шкаф на железной дороге в ярославле, рф, вызвав перебои в работе станции "полянка", которая является важным логистическим узлом, используемым оккупантами в военных целях.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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