Партизаны провели разведку НПЗ в ставропольском крае рф - "АТЕШ"

Украинские партизаны провели разведку российского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ставропольском крае. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Наш агент осмотрел местонахождение НПЗ, что в городе Светоград. По словам агента, завод активно функционирует и ежедневно осуществляется транспортировка нефти. Об этом свидетельствует активность техники перевозки нефтепродуктов и отправления поездов с цистернами, - говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что на территории находится огромное количество охраны, которая постоянно патрулирует территорию завода, даже в труднодоступных местах.

Координаты объекта: 45.337246, 42.826651

Вероятнее всего этот НПЗ закрывает потребности в топливе российских войск на юго-восточном отрезке фронта. Более интересная информация о заводе, конечно, уже была передана в нужные руки, - добавили в "АТЕШ".

Напомним

Агент "АТЕШ" взорвал релейный шкаф на железной дороге в ярославле, рф, вызвав перебои в работе станции "полянка", которая является важным логистическим узлом, используемым оккупантами в военных целях.