Партизани провели розвідку НПЗ у ставропольському краї рф - "АТЕШ"
Київ • УНН
Партизани провели розвідку активно працюючого російського нафтопереробного заводу в місті світлоград ставропольського краю, який, ймовірно, забезпечує потреби російських військ на південно-східному фронті в пальному.
Українські партизани провели розвідку російського нафтопереробного заводу (НПЗ) у Ставропольському краї. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.
Наш агент оглянув місцеперебування НПЗ, що у місті світлоград. За словами агента, завод активно функціонує і щодня здійснюється транспортування нафти. Про це свідчить активність техніки перевезення нафтопродуктів та відправлення поїздів із цистернами,
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Також зазначається, що на території знаходиться величезна кількість охорони, яка постійно патрулює територію заводу, навіть у важкодоступних місцях.
Координати об'єкта: 45.337246, 42.826651
Найімовірніше цей НПЗ закриває потреби в паливі російських військ на південно-східному відрізку фронту. Цікавіша інформація про завод, звичайно, вже була передана в потрібні руки,
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Агент "АТЕШ" підірвав релейну шафу на залізниці в ярославлі, рф, спричинивши перебої в роботі станції "полянка", яка є важливим логістичним вузлом, що використовується окупантами у військових цілях.