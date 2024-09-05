Масштабный пожар на заводе в Тульской области России: огонь охватил 1500 кв м

В Тульской области России произошел масштабный пожар на заводе "Пластик" в городе Узловая. По сообщениям российских Telegram-каналов, возгорание охватило более 1000 квадратных метров, а по состоянию на 21:30 площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров, передает УНН.

Детали

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 18:29. На место происшествия оперативно прибыли 8 пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания.

По информации местных властей, горят емкости с машинным маслом, что затрудняет тушение. Пожарные продолжают бороться с огнем, пытаясь локализовать пожар и предотвратить дальнейшее распространение. Причины возгорания пока не установлены.

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