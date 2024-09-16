Масштабна лісова пожежа на Полтавщині: загорілися 5 будинків, евакуйовано людей
Київ • УНН
На Полтавщині через лісову пожежу загорілося 5 житлових будинків і 7 господарчих споруд. Загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 680 га, евакуйовано 6 мешканців.
Внаслідок масштабної лісової пожежі на Полтавщині загорілося 5 житлових будинків і 7 господарчих споруд. Ліквідація масштабної пожежі триває, загальна площа пройдена вогнем близько 680 га. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
"Через пориви вітру виникла пожежа у 2 приватних будинках і 3 господарчих спорудах у с. Балівка. Також загорілося 3 житлові будинки та 4 господарчі споруди у с. Собківка – звідти евакуйовано 6 мешканців", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що інформація щодо додатково пошкоджених домоволодінь та споруд уточнюється.
Окрім того, в ДСНС нагадали, що загальна площа пройдена вогнем – близько 680 га. Наразі горить суха трава та лісова підстилка на площі близько 70 га. Рятувальники продовжують ліквідувати пожежу.
Нагадаємо
На Полтавщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі, яка розпочалась ще 15 вересня. Загальна площа пройдена вогнем близько 680 га.