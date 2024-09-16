Масштабный лесной пожар на Полтавщине: загорелись 5 домов, эвакуированы люди

В результате масштабного лесного пожара на Полтавщине загорелось 5 жилых домов и 7 хозяйственных построек. Ликвидация масштабного пожара продолжается, общая площадь пройденная огнем около 680 га. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

"Из-за порывов ветра возник пожар в 2 частных домах и 3 хозяйственных постройках в с. Баловка. Также загорелось 3 жилых дома и 4 хозяйственные постройки в с. Собковка - оттуда эвакуированы 6 жителей", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что информация о дополнительно поврежденных домовладениях и сооружениях уточняется.

Кроме того, в ГСЧС напомнили, что общая площадь пройденная огнем - около 680 га. Сейчас горит сухая трава и лесная подстилка на площади около 70 га. Спасатели продолжают ликвидировать пожар.

Напомним

На Полтавщине продолжается ликвидация масштабного лесного пожара, который начался еще 15 сентября. Общая площадь пройденная огнем около 680 га.