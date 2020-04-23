Маски, дистанція та відстрочка для хворих на COVID-19: у МОН розповіли особливості ЗНО-2020

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністерство освіти та науки назвало особливості проведення цьогорічного Зовнішнього незалежного оцінювання. Під час написання тесту учасників та інструкторів забезпечать засобами індивідуального захисту та антисептиками, вони будуть дотримуватись соціальної дистанції, а хворі на COVID-19 зможуть написати ЗНО під час додаткової сесії, після одужання. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.