Маски, дистанція та відстрочка для хворих на COVID-19: у МОН розповіли особливості ЗНО-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністерство освіти та науки назвало особливості проведення цьогорічного Зовнішнього незалежного оцінювання. Під час написання тесту учасників та інструкторів забезпечать засобами індивідуального захисту та антисептиками, вони будуть дотримуватись соціальної дистанції, а хворі на COVID-19 зможуть написати ЗНО під час додаткової сесії, після одужання. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.
“Зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році пройде з дотриманням соціального дистанціювання та з використанням засобів індивідуального захисту”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось раніше, дати проведення ЗНО залежатимуть від дати завершення карантину через коронавірус.
“Формат і процедура проведення ЗНО у 2020 році не зміняться. За правилами під час складання ЗНО в аудиторії перебуває максимум 15 учасників та 2 інструктори. Обов’язковою є дистанція 1,5 метри між учасниками в аудиторії, яка, безумовно, буде дотримана у зв’язку з епідемією. Соціальне дистанціювання також буде забезпечене і біля входу в приміщення, у якому проходитиме тестування, щоб уникнути скупчення людей”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що саме тестування ЗНО залишиться без змін, оскільки в тексті мало завдань, які стосуються матеріалу, який школярі мали б вивчати в квітні та травні під час навчання в 11 класі.
“У зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції усі учасники ЗНО та інструктори будуть забезпечені засобами індивідуального захисту та антисептиками. Приміщення будуть провітрювати та дезінфікувати. Учасники, які контактували з хворими або самі інфікувались коронавірусом, зможуть скласти ЗНО під час додаткової сесії, коли одужають або вийдуть із самоізоляції. У разі, якщо через ізоляцію чи хворобу вони будуть змушені пропустити і додаткову сесію тестування, вони будуть звільнені від ЗНО за станом здоров’я”, - повідомили у пресслужбі.
Вказано, що таке правило діяло і раніше - для людей з низкою інших захворювань. Такі абітурієнти при вступі в університет матимуть персональний формат вступних іспитів.
Нагадаємо, в МОН поки не можуть назвати точні дати проведення ЗНО.
Також нагадаємо, що карантин продовжили до 11 травня.