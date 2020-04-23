Маски, дистанция и отсрочка для больных COVID-19: в Минобразования рассказали особенности ВНО-2020

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министерство образования и науки назвало особенности проведения нынешнего внешнего независимого оценивания. При написании теста участников и инструкторов обеспечат средствами индивидуальной защиты и антисептиками, они будут придерживаться социальной дистанции, а больные COVID-19 смогут написать ВНО во время дополнительной сессии, после выздоровления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобразования.