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Маски, дистанция и отсрочка для больных COVID-19: в Минобразования рассказали особенности ВНО-2020

Киев  •  УНН

 • 186044 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министерство образования и науки назвало особенности проведения нынешнего внешнего независимого оценивания. При написании теста участников и инструкторов обеспечат средствами индивидуальной защиты и антисептиками, они будут придерживаться социальной дистанции, а больные COVID-19 смогут написать ВНО во время дополнительной сессии, после выздоровления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Внешнее независимое оценивание в 2020 году пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, даты проведения ВНО будут зависеть от даты завершения карантина из-за коронавируса.

"Формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся. По правилам при составлении ВНО в аудитории будет находится максимум 15 участников и 2 инструктора. Обязательным является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории, которая, безусловно, будет соблюдена в связи с эпидемией. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей", - указано в сообщении.

Сообщается, что само тестирование ВНО останется без изменений, поскольку в тексте мало задач, касающихся материала, который школьники должны изучать в апреле и мае во время обучения в 11 классе.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Помещения будут проветривать и дезинфицировать. Участники, которые контактировали с больными или сами заразились коронавирусом, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда поправятся или выйдут из самоизоляции. В случае, если из-за изоляции или болезни они будут вынуждены пропустить и дополнительную сессию тестирования, они будут освобождены от ВНО по состоянию здоровья", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что такое правило действовало и раньше - для людей с рядом других заболеваний. Такие абитуриенты при поступлении в университет будут иметь персональный формат вступительных экзаменов.

Напомним, в МОН пока не могут назвать точные даты проведения ВНО.

Также напомним, что карантин продлили до 11 мая.

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