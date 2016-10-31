Марокканці організували демонстрації через загибель торговця рибою
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Тисячі марокканців вийшли на вулиці найбільших міст країни з демонстраціями в зв’язку з загибеллю, торговця рибою, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Відзначається, що інцидент стався 28 жовтня в місті Ель-Хосейма, де місцева влада намагалася ліквідувати контейнери з товаром 31-річного Моухсина Фікрі. Він кинувся рятувати свій товар і потрапив в автоматичний ківш сміттєвоза. Марокканець отримав серйозні травми і помер.
Акції протесту пройшли в столиці Рабаті, Касабланці, Марракеші та інших містах.
Міністр внутрішніх справ Мухаммед Haссад засудив інцидент і пообіцяв, що розслідування буде встановленим протягом кількох днів.
“Ми не можемо прийняти, що посадові особи діють на швидку руку, в гніві або в умовах, які не поважають права людей,” — сказав він.