Марокканцы организовали демонстрации из-за гибели торговца рыбой
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Тысячи марокканцев вышли на улицы крупнейших городов страны с демонстрациями в связи с гибелью, торговца рыбой, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что инцидент произошел 28 октября в городе Эль-Хосейма, где местная власть пыталась ликвидировать контейнеры с товаром 31-летнего Моухсина ФИКР. Он бросился спасать свой товар и попал в автоматический ковш мусоровоза. Марокканец получил серьезные травмы и скончался.
Акции протеста прошли в столице Рабате, Касабланке, Марракеше и других городах.
Министр внутренних дел Мухаммед Haссад осудил инцидент и пообещал, что расследование будет установленным в течение нескольких дней.
"Мы не можем принять, что должностные лица действуют на скорую руку, в гневе или в условиях, которые не уважают права людей", - сказал он.