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15 марта, 19:03 • 116162 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169659 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139819 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132129 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113785 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106015 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101844 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Марокканцы организовали демонстрации из-за гибели торговца рыбой

Марокканцы организовали демонстрации из-за гибели торговца рыбой

Киев • УНН

 • 8582 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Тысячи марокканцев вышли на улицы крупнейших городов страны с демонстрациями в связи с гибелью, торговца рыбой, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что инцидент произошел 28 октября в городе Эль-Хосейма, где местная власть пыталась ликвидировать контейнеры с товаром 31-летнего Моухсина ФИКР. Он бросился спасать свой товар и попал в автоматический ковш мусоровоза. Марокканец получил серьезные травмы и скончался.

Акции протеста прошли в столице Рабате, Касабланке, Марракеше и других городах.

Министр внутренних дел Мухаммед Haссад осудил инцидент и пообещал, что расследование будет установленным в течение нескольких дней.

"Мы не можем принять, что должностные лица действуют на скорую руку, в гневе или в условиях, которые не уважают права людей", - сказал он.

 

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