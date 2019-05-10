Маркарова зустрілася з представниками ЄБРР та Світового банку: з'явились подробиці

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У рамках робочого візиту до Сараєво, де цього року проходив бізнес-форум Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), делегація Міністерства фінансів України на чолі з міністром фінансів Оксаною Маркаровою зустрілася з ключовими для України міжнародними партнерами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Так, під час зустрічі з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті було обговорено поточний стан співпраці, позитивні наслідки перегляду портфелю проектів ЄБРР в Україні та подальші кроки в рамках їх реалізації.

На зустрічі з віце-президентом Світового банку по регіону Європи та центральної Азії Сірілом Мюллером увага була приділена успіхам України у процесі впровадження реформ як рушійної сили розвитку країни в контексті співпраці зі Світовим банком.

Із заступником Міністра фінансів США з міжнародних фінансів та розвитку Джеффрі Окамото обговорено прогрес у веденні виважених економічної та фіскальної політик, результатом чого є поступове покращення економічних показників, а також співпрацю між Україною та США.

Зустріч з директором Департаменту міжнародних фінансів Держказначейства Великобританії Марком Боуманом була присвячена питанням реформи ДФС, уникнення подвійного оподаткування та призначення суддів Вищого антикорупційного суду як показник прогресу у боротьбі з корупцією.

Крім того, міністр фінансів Оксана Маркарова разом з генеральним директором Генерального директорату з питань політики сусідства та переговорів з розширення Європейської Комісії Катаріною Матерновою та директором ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне виступила в якості спікера на дискусійних панелях “Україна – продовження курсу змін” та "Міграція в регіоні ЄБРР: перетворення викликів в можливості".

"Мінфін України дотримується найкращих практик виваженої фіскальної політики, що дозволяє нам повністю і своєчасно обслуговувати борг. Саме тому країні вдалося зменшити його з 71,8% ВВП у 2017 році до 60,9% ВВП у 2018 році. Фіскальна консолідація також дозволила зберегти дефіцит бюджету на рівні до 2,4% ВВП у 2018 році, що було передбачено програмою МВФ, і цього року ми плануємо продовжувати його скорочення", – зазначила під час свого виступу Маркарова.

За її словами, постійна співпраця відіграє важливу роль у процесі економічної, політичної та соціальної трансформації країни.

Нагадаємо, у Мінфіні назвали напрямки спільних проектів з ЄБРР

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