У Мінфіні назвали напрямки спільних проектів з ЄБРР

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Міністр фінансів України Оксана Маркарова обговорила із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті майбутні кроки реалізації спільних проектів, а серед напрямків співпраці виокремила впровадження реформ енергетичного сектору та допомогу з реалізацією інфраструктурних проектів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерство фінансів України у Facebook.

"Україна обрала шлях змін та впевнено рухається ним. Ми впевнені, що співпраця у впровадженні реформ енергетичного сектору, допомога з реалізацією інфраструктурних проектів значно прискорить здійснення таких структурних змін", — підкреслила під час зустрічі Маркарова.

Також, на зустрічі з головним економістом ЄБРР Сергієм Гурієвим в центрі уваги були поточний економічний стан країни, прогрес у впровадженні ключових реформ та перебіг співпраці з МВФ.

Окрім, того під час дискусійної панелі "Україна – продовження курсу змін", Маркарова розповіла, що Мінфін України дотримується найкращих практик виваженої фіскальної політики.

"Який дозволяє нам повністю і своєчасно обслуговувати борг, і що Україні вдалося зменшити його з 71,8% ВВП у 2017 році до 60,9% ВВП у 2018 році. Фіскальна консолідація також дозволила зберегти дефіцит бюджету на рівні до 2,4% ВВП у 2018 році, що було передбачено програмою МВФ, і цього року ми плануємо продовжувати його скорочення", - зазначила Маркарова.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз зростання ВВП в Україні з 3% до 2,5% у 2019 році.

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