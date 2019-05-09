У Мінфіні назвали напрямки спільних проектів з ЄБРР

"Україна обрала шлях змін та впевнено рухається ним. Ми впевнені, що співпраця у впровадженні реформ енергетичного сектору, допомога з реалізацією інфраструктурних проектів значно прискорить здійснення таких структурних змін", — підкреслила під час зустрічі Маркарова.

Також, на зустрічі з головним економістом ЄБРР Сергієм Гурієвим в центрі уваги були поточний економічний стан країни, прогрес у впровадженні ключових реформ та перебіг співпраці з МВФ.

Окрім, того під час дискусійної панелі "Україна – продовження курсу змін", Маркарова розповіла, що Мінфін України дотримується найкращих практик виваженої фіскальної політики.

"Який дозволяє нам повністю і своєчасно обслуговувати борг, і що Україні вдалося зменшити його з 71,8% ВВП у 2017 році до 60,9% ВВП у 2018 році. Фіскальна консолідація також дозволила зберегти дефіцит бюджету на рівні до 2,4% ВВП у 2018 році, що було передбачено програмою МВФ, і цього року ми плануємо продовжувати його скорочення", - зазначила Маркарова.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз зростання ВВП в Україні з 3% до 2,5% у 2019 році.