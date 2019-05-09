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В Минфине назвали направления совместных проектов с ЕБРР

В Минфине назвали направления совместных проектов с ЕБРР

Киев  •  УНН

 • 9751 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Министр финансов Украины Оксана Маркарова обсудила с президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти будущие шаги реализации совместных проектов, а среди направлений сотрудничества выделила внедрение реформ энергетического сектора и помощь с реализацией инфраструктурных проектов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерство финансов Украины в Facebook.

"Украина выбрала путь изменений и уверенно движется ним. Мы уверены, что сотрудничество во внедрении реформ энергетического сектора, помощь с реализацией инфраструктурных проектов значительно ускорит осуществление таких структурных изменений", - подчеркнула во время встречи Маркарова.

Также на встрече с главным экономистом ЕБРР Сергеем Гуриевым в центре внимания были текущее экономическое положение страны, прогресс во внедрении ключевых реформ и ход сотрудничества с МВФ.

Кроме, того во время дискуссионной панели "Украина - продолжение курса перемен", Маркарова рассказала, что Минфин Украины придерживается лучших практик взвешенной фискальной политики.

"Который позволяет нам полностью и своевременно обслуживать долг, и что Украине удалось уменьшить его с 71,8% ВВП в 2017 году до 60,9% ВВП в 2018 году. Фискальная консолидация также позволила сохранить дефицит бюджета на уровне до 2,4% ВВП в 2018 году, что было предусмотрено программой МВФ, и в этом году мы планируем продолжать его сокращение", - отметила Маркарова.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП в Украине с 3% до 2,5% в 2019 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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