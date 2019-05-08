ЄБРР погіршив прогноз щодо зростання ВВП України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз зростання ВВП в Україні з 3% до 2,5% у 2019 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ЄБРР.
"Що стосується України, то уповільнення зростання ключових торговельних партнерів і внутрішня політична невизначеність через подвійні вибори, як очікується, призведуть до тимчасового уповільнення зростання до 2,5% в 2019 році з 3,3% в 2018 році", - відзначили у ЄБРР.
Як відзначили в організації, очікується, що реформи і пом'якшення грошово-кредитної політики підтримають економічне зростання, а в 2020 році очікується його відновлення до 3,0%.
Нагадаємо, у листопаді 2018 року в ЄБРР прогнозували зростання ВВП України у 2019 році на рівні 3,0%.