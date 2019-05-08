ЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП Украины

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100560 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104905 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107703 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108973 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134633 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113894 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139306 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144870 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130286 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130335 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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ЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП Украины

ЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП Украины

Киев  •  УНН

 • 12850 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП в Украине с 3% до 2,5% в 2019 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ЕБРР.

"Что касается Украины, то замедление роста ключевых торговых партнеров и внутренняя политическая неопределенность через двойные выборы, как ожидается, приведут к временному замедлению роста до 2,5% в 2019 году с 3,3% в 2018 году", - отметили в ЕБРР.

Как отметили в организации, ожидается, что реформы и смягчение денежно-кредитной политики поддержат экономический рост, а в 2020 году ожидается его восстановление до 3,0%.

Напомним, в ноябре 2018 года в ЕБРР прогнозировали рост ВВП Украины в 2019 году на уровне 3,0%.

Украинские Национальные Новости

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