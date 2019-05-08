ЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП Украины

"Что касается Украины, то замедление роста ключевых торговых партнеров и внутренняя политическая неопределенность через двойные выборы, как ожидается, приведут к временному замедлению роста до 2,5% в 2019 году с 3,3% в 2018 году", - отметили в ЕБРР.

Как отметили в организации, ожидается, что реформы и смягчение денежно-кредитной политики поддержат экономический рост, а в 2020 году ожидается его восстановление до 3,0%.

Напомним, в ноябре 2018 года в ЕБРР прогнозировали рост ВВП Украины в 2019 году на уровне 3,0%.