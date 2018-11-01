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ЄБРР оновив прогноз щодо росту ВВП України у 2018 році

ЄБРР оновив прогноз щодо росту ВВП України у 2018 році

Київ • УНН

 • 14311 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Європейський банк реконструкції і розвитку поліпшив прогноз зростання ВВП в Україні з 3% до 3,5% у 2018 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ЄБРР.

"Банк (ЄБРР - ред.) прогнозує зростання (ВВП - ред.) в Україні на 3,5% у 2018 році і 3,0% у 2019 році у порівнянні з 2,5% у 2017 році", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначено, що українська економіка продовжує виходити з різкої рецесії, і ці перспективи були підкріплені повідомленням щодо відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"Схвалення та імплементація нової домовленості Stand-By з МВФ допоможуть вирішити проблеми короткострокового зовнішнього фінансування України і зберегти макроекономічну стабільність під час виборного періоду у 2019 році", - відзначили у ЄБРР.

При цьому, як наголошується, великі боргові зобов'язання в іноземній валюті, що підлягають погашенню у 2018-1919 роках, ставлять такий прогноз під загрозу.

Нагадаємо, роком раніше ЄБРР прогнозував зростання економіки України у 2018 році на рівні 3%.

Додамо, рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що зростання ВВП України у 2018 році прискориться до 3,3%. У той же час, згідно з оновленим прогнозом МВФ, економіка України в 2018 році буде рости на рівні 3,5%.

Українські Національні Новини

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