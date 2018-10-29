Fitch оновило прогноз щодо зростання ВВП України

"Fitch очікує, що зростання економіки прискориться до 3,3% у 2018 році, що викликано внутрішнім попитом і сприятливим ефектом бази порівняння, з огляду на призупинення торгівлі з тими районами країни, які не контролюються урядом. У 2019 року зростання буде сповільнюватися до 2,9% через більш жорстку грошово-кредитну політику, слабші умови щодо світового попиту і ціни на сировинні товари, а також більш помірне збільшення заробітної плати", - вказали в агентстві.

Також Fitch очікує, що інфляція у середньому становитиме 11% у 2018 році, що більш ніж удвічі перевищує середній показник у 5% за медіаною "В", перед поступовим зниженням у середньому до 6,8% у 2020 році.

Fitch очікує, що дефіцит державного бюджету України досягне 2,5% у 2018 році, наблизившись до зобов'язань МВФ.

"Загальний держборг впаде до 57,7% ВВП (67%, включаючи державні гарантії) у 2018 році", - додали в агентстві.

Нагадаємо, Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній та національній валютах на рівні "B-" із стабільним прогнозом.