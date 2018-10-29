Fitch обновило прогноз по росту ВВП Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что рост экономики Украины в 2018 году ускорится до 3,3%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные агентства.
"Fitch ожидает, что рост экономики ускорится до 3,3% в 2018 году, что вызвано внутренним спросом и благоприятным эффектом базы сравнения, учитывая приостановление торговли с теми районами страны, которые не контролируются правительством. В 2019 году рост будет замедляться до 2,9% из-за более жесткой денежно-кредитной политики, более слабых условий для мирового спроса и цен на сырьевые товары, а также более умеренного увеличения заработной платы", - указали в агентстве.
Также Fitch ожидает, что инфляция в среднем составит 11% в 2018 году, что более чем вдвое превышает средний показатель в 5% по медиане "В", перед постепенным снижением в среднем до 6,8% в 2020 году.
Fitch ожидает, что дефицит государственного бюджета Украины достигнет 2,5% в 2018 году, приблизившись к обязательствам МВФ.
"Общий госдолг упадет до 57,7% ВВП (67%, включая государственные гарантии) в 2018 году", - добавили в агентстве.
Напомним, Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.