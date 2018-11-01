ЕБРР обновил прогноз по росту ВВП Украины в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста ВВП в Украине с 3% до 3,5% в 2018 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ЕБРР.
"Банк (ЕБРР - ред.) прогнозирует рост (ВВП - ред.) в Украине на 3,5% в 2018 году и 3,0% в 2019 году по сравнению с 2,5% в 2017 году", - говорится в сообщении.
При этом указано, что украинская экономика продолжает выходить из резкой рецессии, и эти перспективы были подкреплены сообщением по возобновлению сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
"Одобрение и имплементация новой договоренности Stand-By с МВФ помогут решить проблемы краткосрочного внешнего финансирования Украины и сохранить макроэкономическую стабильность во время выборного периода в 2019 году", - отметили в ЕБРР.
При этом, как отмечается, большие долговые обязательства в иностранной валюте, подлежащие погашению в 2018-1919 годах, ставят такой прогноз под угрозу.
Напомним, годом ранее ЕБРР прогнозировал рост экономики Украины в 2018 году на уровне 3%.
Добавим, рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что рост ВВП Украины в 2018 году ускорится до 3,3%. В то же время, согласно обновленному прогнозу МВФ, экономика Украины в 2018 году будет расти на уровне 3,5%.