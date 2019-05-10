Маркарова встретилась с представителями ЕБРР и Всемирного банка: появились подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В рамках рабочего визита в Сараево, где в этом году проходил бизнес-форум Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), делегация Министерства финансов Украины во главе с министром финансов Оксаной Маркаровой встретилась с ключевыми для Украины международными партнерами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Так, во время встречи с президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти было обсуждено текущее состояние сотрудничества, положительные последствия просмотра портфеля проектов ЕБРР в Украине и дальнейшие шаги в рамках их реализации.
На встрече с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером внимание было уделено успехам Украины в процессе реформ как движущей силы развития страны в контексте сотрудничества со Всемирным банком.
С заместителем министра финансов США по международным финансам и развитию Джеффри Окамото обсужден прогресс в ведении взвешенных экономической и фискальной политик, результатом чего является постепенное улучшение экономических показателей, а также сотрудничество между Украиной и США.
Встреча с директором Департамента международных финансов Госказначейства Великобритании Марком Боуманом была посвящена вопросам реформы ГФС, избежания двойного налогообложения и назначения судей Высшего антикоррупционного суда как показатель прогресса в борьбе с коррупцией.
Кроме того, министр финансов Оксана Маркарова вместе с генеральным директором Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской Комиссии Катариной Матерновой и директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроны выступила в качестве спикера на дискуссионных панелях "Украина - продолжение курса перемен" и "Миграция в регионе ЕБРР: преобразование вызовов в возможности".
"Минфин Украины придерживается лучших практик взвешенной фискальной политики, что позволяет нам полностью и своевременно обслуживать долг. Именно поэтому стране удалось уменьшить его с 71,8% ВВП в 2017 году до 60,9% ВВП в 2018 году. Фискальная консолидация также позволила сохранить дефицит бюджета на уровне до 2,4% ВВП в 2018 году, что было предусмотрено программой МВФ, и в этом году мы планируем продолжать его сокращение", - отметила во время своего выступления Маркарова.
По ее словам, постоянное сотрудничество играет важную роль в процессе экономической, политической и социальной трансформации страны.
Напомним, в Минфине назвали направления совместных проектов с ЕБРР.