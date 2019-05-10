Маркарова встретилась с представителями ЕБРР и Всемирного банка: появились подробности

КИЕВ. 10 мая. УНН. В рамках рабочего визита в Сараево, где в этом году проходил бизнес-форум Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), делегация Министерства финансов Украины во главе с министром финансов Оксаной Маркаровой встретилась с ключевыми для Украины международными партнерами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.