“Манчестер Юнайтед” декласував “Рому” у першій зустрічі півфіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Англійський “Манчестер Юнайтед” на “Олд Траффорд” прийняв римську “Рому” у першій грі півфіналу Ліги Європи, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
Манкуніанці вже в першому матчі вирішили багато питань в цьому протистоянні. “Рома” вела в рахунку після першого тайму (1:2), але була просто знищена у другому. Манчестерський клуб після перерви відправив у ворота римлян відразу п’ять м’ячів, два з яких на рахунку Едінсон Кавані. Також дубль в активі Бруну Фернандеша. Ще голи забивали Погбда та Грінвуд. За римлян забивали Лоренцо Пеллегріні і Джеко.
Таким чином, рахунок 6:2 зробив серйозний крок назустріч фіналу.
Доповнення
“Манчестер” 24 рази з останніх 30 голів забив у другому таймі.