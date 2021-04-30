“Манчестер Юнайтед” декласував “Рому” у першій зустрічі півфіналу Ліги Європи

Деталі

Манкуніанці вже в першому матчі вирішили багато питань в цьому протистоянні. “Рома” вела в рахунку після першого тайму (1:2), але була просто знищена у другому. Манчестерський клуб після перерви відправив у ворота римлян відразу п’ять м’ячів, два з яких на рахунку Едінсон Кавані. Також дубль в активі Бруну Фернандеша. Ще голи забивали Погбда та Грінвуд. За римлян забивали Лоренцо Пеллегріні і Джеко.

Таким чином, рахунок 6:2 зробив серйозний крок назустріч фіналу.

Доповнення

“Манчестер” 24 рази з останніх 30 голів забив у другому таймі.